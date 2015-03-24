أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير الخدمة المدنية يعتمد دبلوم الأعمال المصرفية بجامعة الملك سعود

Google+ Print
وزير الخدمة المدنية يعتمد دبلوم الأعمال المصرفية بجامعة الملك سعود وزير الخدمة المدنية يعتمد دبلوم الأعمال المصرفية بجامعة الملك سعود

    أصدر وزير الخدمة المدنية خالد العرج، قراراً بالموافقة على اعتماد تقييم دبلوم الأعمال المصرفية، المنفذ بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في جامعة الملك سعود.

وأشار القرار إلى أن يتم اعتماد هذا التقييم الوظيفي بالمسمى الوظيفي ومجالات العمل (أمين صندوق، ومأمور صرف، ومأمور عهده، ومراقب عهد، ومراقب مخزون، وأمين مستودع، ومراقب تموين، ومأمور مشتريات، وعداد نقود، ومراقب تجاري، ومدقق مشتريات، ومحصل إيرادات، ومأمور مبيعات)، وذلك بالمرتبة الخامسة.

وجاءت موافقة وزير الخدمة المدنية على اعتماد تقييم دبلوم الأعمال المصرفية، بعد أن تمت دراسة الدبلوم في ضوء أهدافه ومكوناته، وما يوفره من معارف وقدرات ومهارات، وكذلك تحديد مجالات العمل المناسبة مع الجهات الأكاديمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية