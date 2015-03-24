وزير الخدمة المدنية يعتمد دبلوم الأعمال المصرفية بجامعة الملك سعود

أصدر وزير الخدمة المدنية خالد العرج، قراراً بالموافقة على اعتماد تقييم دبلوم الأعمال المصرفية، المنفذ بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في جامعة الملك سعود.

وأشار القرار إلى أن يتم اعتماد هذا التقييم الوظيفي بالمسمى الوظيفي ومجالات العمل (أمين صندوق، ومأمور صرف، ومأمور عهده، ومراقب عهد، ومراقب مخزون، وأمين مستودع، ومراقب تموين، ومأمور مشتريات، وعداد نقود، ومراقب تجاري، ومدقق مشتريات، ومحصل إيرادات، ومأمور مبيعات)، وذلك بالمرتبة الخامسة.

وجاءت موافقة وزير الخدمة المدنية على اعتماد تقييم دبلوم الأعمال المصرفية، بعد أن تمت دراسة الدبلوم في ضوء أهدافه ومكوناته، وما يوفره من معارف وقدرات ومهارات، وكذلك تحديد مجالات العمل المناسبة مع الجهات الأكاديمية.