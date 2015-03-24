الألعاب الشعبية تنعش مهرجان الساحل الشرقي

يجسد "26" طفلا وطفلة حياة الصغار وألعابهم قديماً في ركن الألعاب الشعبية في مهرجان الساحل الشرقي الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية في متنزه الملك عبدالله بواجهة الدمام البحرية والذي لاقى كثافة من قبل الزوار والمتنزهين والذين حرصوا على مشاهدة ألعاب الماضي التي كانت تنتشر في محافظات ومدن المنطقة الشرقية، إذ يقام العرض يومياً من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساء.

الركن يحوي أكثر من "15" لعبة شعبية قديمة مختلفة منها ألعاب خاصة للبنات وأخرى خاصة للبنين ومن بين تلك الألعاب الخاصة بالبنات لعبة "الشكة والحبلية والمدود والرحى والحييه والأميمة وقعادة الطفل والبروي والجليب"، يقوم بتجسيدها "13" فتاة، وبالنسبة لألعاب البنين فهناك لعبة "الصبة والدحروج والست الحفر وحظك نصيبك والسقاي" ويقوم بتجسيدها أيضا "13" من الأبناء، حيث تم تدريبهم على إجادة الألعاب والتعريف بها للزوار، وتم توفير الملابس الخاصة بهم من الأسواق الشعبية القديمة في المنطقة، وأيضاً من مملكة البحرين الشقيقة.