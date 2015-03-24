مهرجان «هيل وخيل».. فعاليات متنوعة وحضور مميز

تبوك - عودة العطوي، نواف العتيبي تصوير - مقبل العمراني

شهد مهرجان "هيل وخيل" في وسط هضاب حسمى ضمن مهرجات تبوك السياحية التي يرعاها مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك وتدعمها الهيئة العامة للسياحة والآثار حضورًا مكثفًا من داخل وخارج مدينة تبوك وحرص الكثير من كبار السن على التواجد في المهرجان حيث وجدوا فيه الكثير من الصور التي تحاكي حياتهم الماضية وتعيد لهم الكثير من ذكرياتهم الجميلة، كعروض الخيل والهجن والخيمة الشعبية، كما استغلت الأسر تنوع الفعاليات التي تلامس حاجياتهم للتواجد في المهرجان، وتابعوا بإعجاب الفعاليات في أكثر من موقع.

ويشهد المهرجان في عامه الخامس تنوعاً في الفعاليات التي تأتي على رأسها سباقات التطعيس ومسرح الطفل ومعارض الأسر المنتجة.

ويعد المهرجان الذي دشن فعالياته وكيل إمارة منطقة تبوك الاستاذ محمد عبدالله الحقباني، عبارة عن كرنفال تراثي وثقافي كبير جمع بين المتعة والترفيه والإثارة ولعل أكثر ما شد الحضور هو سباق التطعيس في جولته الأولى، كما كانت عروض الخيول والهجن محل عناية الجمهور وشد انتباههم، وشهدت أجنحة الأسر المنتجة إقبالا كبيرًا من المتسوقين الذين وجدوا الكثير من المأكولات والتراثيات التي يبحثون عنها.

وأكد الحقباني أن هذا المهرجان في هذا الموقع تجربة جديدة يجب دعمه لاستثمار المكان الطبيعي الجميل لإيجاد مكان مناسب لقضاء وقت ممتع، وحث منظم المهرجان على بذل المزيد من الجهود وزيادة الفعاليات في هذه الموقع الجميل.

ومن جهته أكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والاثار بمنطقة تبوك ناصر أحمد الخريصي انه وبتوجيه من سمو امير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية حرص المجلس أن تساهم هذه المهرجانات في إدخال السرور والبهجة في نفوس الزوار وان يتمتعوا في هذه الاماكن الجميلة والمواقع السياحية خاصة ان منطقة تبوك التي تمتلك شواطئ جميلة ورائعة والفيافي الرائعة ذات التنوع في التضاريس.

فيما أكد مدير مرور منطقة تبوك العميد الدكتور محمد شباب البقمي حرص إدارته بالتعاون مع إدارة أمن الطرق على تسهيل الوصول للمهرجان.

وكانت دوريات امن الطرق مشكورة قد قامت بتكثيف عملها على الطريق بإيجاد نقاط لتهدئة السرعة مما ساعد في انسياب الحركة المرورية على طريق شرماء الذي يشهد حاليا كثافة مرورية عالية بمناسبة اجازة الربيع.

ومن جانبه أكد مدير الشؤون الصحية حرص الشؤون الصجية بالمشاركة في مثل هذه المهرجانات لإيصال برامج توعوية صحية متنوعة تعود بالفائدة على الجميع موكداً استمرار الشؤون الصحية بالتوعية فيروس كورونا وطرق الوقائية منه من خلال الارشادات الصحية، الى جانب التوعية بمرض السكر ومضاعفاته والتوعية بأهمية التبرع بالدم.

هذا وقدم الهجانة بقيادة الهجان منيزل عيد العطوي هجينية رائعة في مدح ملك البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله نالت تقدير الحضور.