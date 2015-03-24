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الأردن يشارك في تدريب أبناء العشائر السورية للتصدي لداعش

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الأردن يشارك في تدريب أبناء العشائر السورية للتصدي لداعش الأردن يشارك في تدريب أبناء العشائر السورية للتصدي لداعش

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام محمد المومني الإثنين أن بلاده ستقوم مع عدد من دول التحالف الدولي بتدريب أبناء العشائر السورية للتصدي للجهاديين وفي مقدمهم تنظيم داعش المتطرف.

وقال المومني، وهو أيضًا الناطق الرسمي باسم في مؤتمر صحافي إن “الأردن وعدد من دول الاقليم ودول التحالف جزء من جهد تكاملي لتدريب أبناء الشعب السوري وابناء العشائر السورية لكي يحاربوا التنظيمات والعصابات الارهابية وداعش”.

وأضاف “واجبنا القومي، وواجبنا الإنساني والاسلامي أن نقف مع الشعب السوري الشقيق الأعزل الذي ترك وحيدًا في مواجهة العصابات الارهابية وداعش”، وهو الاسم الذي يطلق على تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق.

ولم يعط المومني مزيدا من التفاصيل حول التدريب قائلاً إن “الحديث عن التفاصيل وأماكن التدريب ومراكز التدريب سيعلن في الوقت المناسب”.

لكنه أكد استمرار عمان في “العمل مع دول الإقليم والتحالف لتدريب ابناء العشائر السورية وأبناء الشعب السوري لمواجهة العصابات الارهابية والدفاع عن انفسهم في مواجهة الارهاب الذي استباح الاعراض وعقر البطون وقتل الاطفال”.

واضاف المومني أن “الجميع شاهد ما يحدث بشكل يومي وما يتعرض له الشعب السوري بشكل يومي من هذه العصابات الإرهابية”.

وأكد أن موقف الأردن “من ما يحدث في سوريا لا يزال كما هو بضرورة ان يكون هناك حل سياسي للازمة السورية وان يجتمع كافة الفرقاء السوريين حول طاولة واحدة لاستعادة الامن لبلادهم وترسيخ مستقبلها”.

وتشهد سوريا نزاعا مدمرا اوقع اكثر من 215 الف قتيل في اربع سنوات.

ويضم التحالف ضد جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، بقيادة الولايات المتحدة 62 بلدا بينها العديد من الدول العربية كالاردن.

أ ف ب

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