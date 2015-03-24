أيمن الأعتر: الأوضاع الليبية أخّرت ألبومي وكبار الفنانين غير مجبورين على دعم الشباب

برر نجم النسخة الثانية من برنامج المواهب "سوبر ستار" أيمن الأعتر سبب ابتعاده عن الساحة الفنية الفترة التي سبقت طرح ألبومه مع روتانا "حال الأوادم" إلى الظروف التي تمر بلها ليبيا والمنطقة العربية بشكل عام، إلى جانب التزاماته الإنتاجية التي كبّلته قبل الإنضمام إلى الشركة الأكبر في الوطن العربي.

وقال أيمن في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت": "إن شركة "روتانا" لم تقصّر في أي شيء ودعمتني إلى أن ظهر البومي الجديد الى النور وانتهز الفرصة لأشكر روتانا والقائمين عليها".

وأعرب الفنان الليبي عن سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي من مهرجان "فبراير الكويت" للمرة الأولى، إلى جانب النجمة اللبنانية إليسا، والفنان السعودي ماجد المهندس، والفنان مطرف المطرف، وقال:"فرصة جيدة لاتواصل مع جمهوري في الكويت "لايف" وأقدّم باقة من أغنيات ألبومي الجديد "حال الأوادم" الذي شارك فيه مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين البارزين في عالم الموسيقى بالوطن العربي، فعلى صعيد الكلمة ظهرت بصمات: يــم وعبدالله بن فيصل بن يزيد، وعبداللطيف ال الشيخ، ونواف الشلهوب، ومحمد سعيد حارب، وسعود البابطين، ونواف عبدالله، وخالد العوضي، ومحمد الغرير، ومحمد الكبير، وهتان ويزيد بن فيصل بن يزيد، وعبدالله الملحم، في حين كان هناك تواجد قوي لكوكبة من الملحنين منهم: وتر وعبدالله المسلم، وبدر محمد، وعبدالله القعود، وزيد الجيلاني، وأحمد برهان، وصلاح أحمد، ونوّاف العبدالله، وحمد القطان.

واعتبر أيمن أن اللهجة الخليجية هي التي اختارته ليتغنى بها، وقال إنه يحب جمهور الخليج، وكاشفاً عن استعداده للألبوم المقبل من الأن، موضحاً "حال الأوادم"، استغرق التحضير له ثلاث سنوات كاملة والألبوم ضم 17 أغنية كل واحدة منهم حالة مختلفة والأقرب إلى نفسي "لو زعل".

وحول إمكانية دعم الفنانين الكبار للشباب وشكوى البعض من تجاهل النجوم لهم أوضح: "أعتقد أنه أمر غير ملزم للفنانين الكبار وأنا كنت محظوظ بأن الفنانين الكبار أشادوا بصوتي مثل قيثارة الخليج نوال الكويتية وأيضاً الموسيقار الراحل عمار الشريعي".

وتوقف أيمن عند لقاءه مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي وقال: "عقب طرج ألبوم "بحبك" كان هناك برنامج على الفضائية المصرية يقدمه الشريعي يعرض يومياً في رمضان وتلقيت دعوة للمشاركة في البرنامج ولكن لظروفي لم نصور الحلقة إلا أنني التقيت الشريعي وأشاد بصوتي وشرفت بشهادته تلك".

وعاد الفنان الليبي إلى الوراء سنوات ليتذكر تجربته في برنامج "سوبر ستار"، وقال: "أفتخر بها وسعيد بمشاركتي في هذا البرنامج لم أهتم يوماً بالحصول على اللقب وفوزي كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي وهدفي كان الوصول للجمهور العربي ".