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سكوت ديسيك يتعلاج من الإدمان

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الثلاثاء 24-03-2015 02:22

توجّه النجم Scott Disick إلى أحد مراكز إعادة التاهيل في مدينة كوستاريكا، للتخلص من آفة الإدمان.

ودخل Scott البالغ من العمر 31 عاماً مركز التأهيل للخضوع لعلاج مكثف وللتخلص من آثار إدمانه لبعض أنواع المخدرات.

ورغم أن أقل وقت محدد للعلاج هو 21 يوماً، الا أنّ النجم مضطر لمغادرة المركز بعد أسبوع من العلاج، لكثرة الأعمال التي تنتظره في لوس أنجلوس.

يذكر أنّ Scott Disick لديه 3 أبناء من نجمة تلفزيون الواقع Kourtney Kardashian.

 

 

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