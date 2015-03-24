وفاة متهم بقتل فتاة بعد الاعتداء عليها أثناء ممارسة الدجل والشعوذة بدمياط

توفى المتهم بقتل فتاة بعد ممارسة الدجل والشعوذة معها داخل محبسه بمركز شرطة كفر البطيخ، بسبب إصابته بمرض استسقا وتليف كبدى.

وتعود الواقعة إلى 15 يونيو عام 2014، حيث ورد بلاغ يفيد بغياب "سماح.ع .ا .ع"، 19 عاما حاصلة على دبلوم صنايع، بعدما كانت متوجهة لزيارة جدتها المقيمة بدائرة قسم دمياط الجديدة، وبالبحث والتحرى، تبين أنها كانت تتردد على شقة على محمد محمد فضل، من أبناء مركز كفر البطيخ بدمياط، لممارسة أعمال السحر والشعوذة بسبب خلافات بينها وبين خطيبها.

وبمداهمة الشقة تبين وجود جثة الفتاة فى إحدى الغرف عارية، فتم القبض على المتهم، وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه احتياطيا، قبل أن يلقى مصرعه بسبب المرض.