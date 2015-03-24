القبض على 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات وبندقية خرطوش بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، خلال الساعات الماضية، من ضبط أربعة عاطلين متلبسين بحيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء ونارية، تم تحريز المضبوطات وتحررت المحاضر الشرطية تمهيدا للعرض على النيابات المختصة.

كانت مباحث أسوان حملة أمنية، قد شنت تحت إشراف العميد أسعد الذكير مدير البحث الجنائى، والعميد خالد الشاذلى رئيس المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط المتهم ( ادهم. ش ) 25 سنة وبحيازته بندقية خرطوش وحوالى (200) جرام من مخدر البانجو، حيث تحرر بالواقعة المحضر (1465) إدارى كوم أمبو.

وتم ضبط المتهم (أشرف. ط ) 37 سنة مسجل شقى خطر فئة (ب)" سرقات عامة" والسابق اتهامه فى (23) قضية متنوعة ما بين جرائم السرقة والمخدرات، حيث تم إلقاء القبض عليه وبحيازته (3) كيلوجرامات من مخدر البانجو، تحرر بذلك المحضر رقم (974) إدارى قسم ثان أسوان.

وألقت القوات القبض على المتهم ( كرم. ب ) 31 سنة وبحيازته نصف كيلو جرام من مخدر البانجو و"مطواة" تحرر بالواقعة المحضر (1999) إدارى قسم أول أسوان، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط المتهم ( ياسر. أ ) 46 سنة وبحيازته (47) قرصا من العقاقير المخدرة من أنواع مختلفة، تحرر المحضر رقم (2000) إدارى قسم أول أسوان، وجار عرض المتهمين على النيابة.