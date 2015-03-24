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مصرع شاب "مضطرب نفسياً" إثر تناوله سم فئران بأسوان

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مصرع شاب "مضطرب نفسياً" إثر تناوله سم فئران بأسوان مصرع شاب "مضطرب نفسياً" إثر تناوله سم فئران بأسوان
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة فور نقله لمستشفى إدفو العام، فى حالة إعياء شديد نتيجة تناول مادة سامة، حيث ورد إخطارا إلى اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان من مركز إدفو باستقبال مستشفى إدفو العام المدعو "حسن.ح" 30 سنة، مقيم دائرة مركز إدفو إثر تناوله مادة سامة "سم فئران" وتوفى حال إسعافه.

وبسؤال والدى المتوفى أكدا أنه يعانى من اضطراب نفسى، وأنهما وجد كيسا بجواره بداخله تلك المادة التى تناولها، ما أدى إلى وفاته، ولم يوجها الاتهام لأى أحد بالتسبب فى وفاته جنائيا.

تحرر بالواقعة المحضر 3908 جنح مركز إدفو لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365