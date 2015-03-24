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رفض استئناف 4 متهمين على حبسهم 15 يومًا فى أحداث المطرية

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رفض استئناف 4 متهمين على حبسهم 15 يومًا فى أحداث المطرية رفض استئناف 4 متهمين على حبسهم 15 يومًا فى أحداث المطرية
أمرت محكمة جنح مستأنف المطرية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية برفض الاستئناف المقدم من 4 على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات من إجمالى 9 متهمين، على خلفية اتهامهم بقتل شخص أثناء الاشتباكات التى وقعت بين الأجهزة الأمنية وجماعة الإخوان بمنطقة المطرية فى أحداث 28 نوفمبر الماضى.

أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد والانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون ترخيص، وتعطيل الطرق العامة، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة، فيما أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة لهم.

وتبين من تقرير الطب الشرعى بعد فحص جثة المتوفى، أنه مصاب بطلق نارى أسفل القلب، بما تسبب فى تهتك الأنسجة والأربطة التى تغذى القلب، فأدى إلى نزيف حاد، فلقى حتفه فور وصوله إلى مستشفى المطرية العام.

وكانت قد وقعت اشتباكات بمنطقة المطرية يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، حيث توفى مواطن يدعى أحمد أمين عبد العزيز "39 سنة"، عامل مصاب بطلق خرطوش بالصدر.

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