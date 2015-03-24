وزير الإسكان: جميع تجارب إنشاء عواصم جديدة بعيدة عن القديمة في العالم فشلت

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، عن تعجبه مما يردده البعض حول أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مخالف للدستور، الذي تنص المادة «122» منه على أن القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية.

وقال مدبولي في تصريحات على فضائية ” النهار ” أمس الاثنين :” إن القاهرة ستظل عاصمة مصر، ولن نخرج عنها، فالعاصمة الإدارية الجديدة تقع ضمن الحدود الجغرافية للقاهرة، وستكون مثلها مثل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وغيرها من المدن الجديدة» .

وردًا على اعتراض البعض لما تردد حول أن العاصمة الجديد ستكون امتداد للقاهرة، أوضح أن «هذا أمر طبيعي؛ لأن كل تجارب الخروج عن العاصمة القديمة، وإنشاء جديدة على بعد مسافات بعيدة منها فشلت، ولم تحقق أهدافها في جذب السكان والتنمية، وهذا ما حدث بالبرازيل».

وأضاف وزير الإسكان، أن «نحن في حاجة إلى تجمع عمراني جديد مبني بأسلوب مختلف؛ لجذب التنمية والسكان، ونقل المصالح الحكومية والسفارات إليه، وإنشاء وسط مدينة جديد».