أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الإسكان: جميع تجارب إنشاء عواصم جديدة بعيدة عن القديمة في العالم فشلت

Google+ Print
وزير الإسكان: جميع تجارب إنشاء عواصم جديدة بعيدة عن القديمة في العالم فشلت وزير الإسكان: جميع تجارب إنشاء عواصم جديدة بعيدة عن القديمة في العالم فشلت

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكانل

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، عن تعجبه مما يردده البعض حول أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مخالف للدستور، الذي تنص المادة «122» منه على أن القاهرة هي عاصمة جمهورية العربية.

وقال مدبولي في تصريحات على فضائية ” النهار ” أمس الاثنين :” إن القاهرة ستظل عاصمة مصر، ولن نخرج عنها، فالعاصمة الإدارية الجديدة تقع ضمن الحدود الجغرافية للقاهرة، وستكون مثلها مثل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وغيرها من المدن الجديدة» .

وردًا على اعتراض البعض لما تردد حول أن العاصمة الجديد ستكون امتداد للقاهرة، أوضح أن «هذا أمر طبيعي؛ لأن كل تجارب الخروج عن العاصمة القديمة، وإنشاء جديدة على بعد مسافات بعيدة منها فشلت، ولم تحقق أهدافها في جذب السكان والتنمية، وهذا ما حدث بالبرازيل».

وأضاف وزير الإسكان، أن «نحن في حاجة إلى تجمع عمراني جديد مبني بأسلوب مختلف؛ لجذب التنمية والسكان، ونقل المصالح الحكومية والسفارات إليه، وإنشاء وسط مدينة جديد».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري