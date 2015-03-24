حرس الحدود الليبي : توقيف 41 مهاجرًا غير شرعي جنوب مدينة امساعد

تمكن أفراد من كتيبة 418 حرس حدود الليبية بمدينة امساعد أمس الإثنين ، من ضبط 41 مهاجرا غير شرعي.

وقال مصدر أمني ليبي إن عدد المتسللين هذه الأيام في تزايد ، لافتا أنه تم ضبط مجموعات كبيرة خلال الأسابيع الماضية بمعدل أكثر من 100 متسلل خلال الأسبوع الواحد.

وأضاف أن من يتم ضبطهم يتم تسليمهم إلى مكتب الهجرة غير الشرعية امساعد لغرض ترحيلهم إلى بلادهم حسب الإجراءات المتبعة .

يشار إلى أن ليبيا تعاني منذ أعوام من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من دول عدة أغلبها دول الجوار، حيث يعتبرها البعض محطة ينطلق منها إلى أوروبا عبر البحر بواسطة قوارب المهربين.

> أ ش أ