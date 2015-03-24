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“الشروق أون لاين” الجزائرية : الامن يتعرف على هوية أكثر من 50 جهاديًا

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“الشروق أون لاين” الجزائرية : الامن يتعرف على هوية أكثر من 50 جهاديًا “الشروق أون لاين” الجزائرية : الامن يتعرف على هوية أكثر من 50 جهاديًا

الجيش الجزائرى

أكدت مصادر خاصة ب “الشروق أون لاين” مساء أمس الاثنين أن أجهزة الأمن المختصة فى مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الجانب التونسي تعرفت على هوية وبعض الصور لأكثر من 50 جهاديًا مجندًا لتنفيذ عمليات انتحارية لصالح التنظيمين الإرهابيين “القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى” وتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن من بين هؤلاء ماليين وبلجيكى من أصول مغربية وليبيين وتونسيين وجزائريين تم التعرف على هوياتهم ، وجاري ملاحقتهم بالمناطق التى يحتمل لجوؤهم إليها ، إضافة إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة على المرافق الحيوية والمنشآت الهامة والمرافق الأمنية والإدارية والمقار الدبلوماسية.

أ ش أ

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