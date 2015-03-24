انتبه: سلوكيات طفلك الأول تؤثر على الطفل الثانى

تربية الأطفال ليست بالأمر الهين واليسير، وتتطلب التركيز والوعى الكامل، فتربية الطفل لا تعنى تشكيل سلوكيات إنسان واحد، بل أن سلوكيات طفلك تؤثر أيضا على أطفالك الآخرين الأصغر سنا.

هذا ما يؤكده الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال، مشددا على ضرورة التنبه لسلوكيات الطفل الأول تحديدا، فهو يمثل عاملا مؤثرا فى تربية الأطفال التاليين له، وهذا الأمر يرجع لكون الأطفال أكثر تأثرا بسلوك الأطفال الآخرين المقاربين لهم فى السن.

ويوضح سالم أن بعض السلوكيات كالخوف والعنف والكذب والعناد، تعد من أهم الصفات التى يتأثر بها الطفل الثانى، فى حال كانت من الصفات المميزة لأخية الأكبر.

ويواجه الأهل غالبا صعوبة شديدة فى محاولتهم تقويم سلوك الطفل الثانى، فى حالة تأثره بتلك السلوكيات، ومن الأخطاء التى يرتكبها الأهل هى انتقاد سلوك الطفل الأكبر فى محاولة لتقويم سلوك الآخر، وهو الأمر الذى يؤدى إلى نتائج كارثية تتمثل فى استمرار السلوكيات السيئة لكلا الطفلين.

والحل كما يوضحه "طلعت"، هو امتداح الطفل الكبير ومحاولة تغير سلوكياته السيئة، من خلال التشجيع والدعم وتحمله المسئولية.

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