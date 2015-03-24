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تراكم الأملاح بالكلى من أسباب تحول ضغط الدم المنخفص إلى مرتفع

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تراكم الأملاح بالكلى من أسباب تحول ضغط الدم المنخفص إلى مرتفع تراكم الأملاح بالكلى من أسباب تحول ضغط الدم المنخفص إلى مرتفع
قد يصاب بعض الأشخاص بضغط الدم المنخفض، لكن بعد فترة يتحولون إلى مرضى لضغط الدم المرتفع دون معرفة السبب.

الأسباب التى تحوّل ضغط الدم المنخفض لمرتفع


>يقول الدكتور محمد فريد الجندى، أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى، إنه قد يصاب بعض الأشخاص بضغط الدم المنخفض، لكن بعد فترة يرتفع الضغط ويكون الشخص مريضًا بضغط الدم المرتفع، ويكون ذلك لعدة عوامل كحدوث تغيرات فسيولوجية مع تقدم السن، فتتأثر الشرايين، مما ينتج عن ذلك ارتفاع فى ضغط الدم.

احتجاز الأملاح فى الكلى تسبب الدم المرتفع


>وأشار الجندى إلى أن احتجاز الأملاح فى الكلى، واحتفاظ الجسم بالملح أكثر من اللازم، من أسباب تغير ضغط الدم المنخفض إلى مرتفع، بالإضافة إلى التدخين، وعدم ممارسة الرياضة، والإصابة بالسمنة، فجميعها تسبب ارتفاع ضغط الدم مع تقدم السن.

وأضاف أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى، أن من الأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم المنخفض، الضغوط النفسية والعصبية، وتناول بعض العقاقير، كالمسكنات، والأدوية المعالجة لالتهابات الروماتيزم، وتغير بعض الهرمونات، كانقطاع الطمث، وحدوث تغير فسيولوجى، وخلل فى الهرمونات الأنثوية.

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