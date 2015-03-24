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بالصور.. نجاة توأمتين مبتسرتين مولودتين بثقوب فى القلب

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فى واحدة من أغرب الحالات الطبية، تمكن الأطباء من إنقاذ حياة طفلتين توأم ولدتا ناقصتى الوزن، حيث يصل وزن الواحدة إلى 2.2 كجم، وتعانى كل منهما من ثقب فى القلب.

وفقا لموقع فوكس نيوز الأمريكى فإن أم الطفلتين تعرضت للولادة المبكرة عند 34 أسبوعا بسبب تمزق غشاء الولادة، مما تسبب فى نزول كل المياه المحيطة بالأجنة فى بطنها، وبالتالى اضطر الأطباء إلى توليدها مبكرا، قبل ميعادها، وبالكشف على الطفلتين تبين إصابة كل منهما بثقوب فى القلب، وانتقلتا إلى مستشفى ساوثامبتون العام.

وقرر الأطباء أن الطفلتين فى حاجة إلى جراحة عاجلة تبدأ بعد 8 أيام فقط من الولادة، وبالفعل تم إجراؤها بنجاح، لكن بعدها عانت إحدى الطفلتين من مشكلة أخرى جعلتها تنتقل إلى العناية المركزة فى اليوم التالى للجراحة، وتم نقل الدم لها، وتركيب أنابيب التنفس، وخراطيم الأجهزة الوريدية لإدخال العقاقير إلى الدم مباشرة.

ويقول الأطباء: أن الطفلتين الآن فى حالة جيدة ونتابعهما دوما حتى بلغا 3 أشهر من العمر، لكنهما ستخضعان لجراحة قلب مفتوح أخرى بعد أسابيع لإصلاح الثقوب فى قلبيهما، خاصة وأن إحداهما حالتها صعبة للغاية.

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التوأم فى المستشفى- 2015-02 - اليوم السابع
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التوأم فى المستشفى


>التوأم فى حالة جيدة وعمرهما 3 أشهر- 2015-02 - اليوم السابع
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التوأم فى حالة جيدة وعمرهما 3 أشهر


>الأم والتوأمتان فى الحضانة- 2015-02 - اليوم السابع
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الأم والتوأمتان فى الحضانة


>إحدى الفتاتين بعد الجراحة- 2015-02 - اليوم السابع
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إحدى الفتاتين بعد الجراحة


>الفتاة الأخرى بعد الجراحة- 2015-02 - اليوم السابع
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الفتاة الأخرى بعد الجراحة

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مصر 365