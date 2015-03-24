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وزير خارجية اليمن : نجاح مشروع جماعة الحوثي سيؤدي إلى ارتباط اليمن بشكل مباشر بإيران

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وزير خارجية اليمن : نجاح مشروع جماعة الحوثي سيؤدي إلى ارتباط اليمن بشكل مباشر بإيران وزير خارجية اليمن : نجاح مشروع جماعة الحوثي سيؤدي إلى ارتباط اليمن بشكل مباشر بإيران

حذر وزير الخارجية اليمني رياض ياسين من أن نجاح مشروع جماعة الحوثي سيؤدي حتما إلى ارتباط اليمن بشكل مباشر بإيران.

وقال ياسين ـ في مقابلة خاصة مع قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء أمس الإثنين عبر الاقمار الصناعية من الرياض ـ إن نجاح انقلاب الحوثيين سيغير “الطبيعة الجيوسياسية للواقع اليمني ، وذلك بالارتباط المباشر بإيران”.

وأكد أن ما تشهده الساحة اليمنية “غير مقبول من الجميع” ، سواء من اليمنيين أو دول مجلس التعاون الخليجي أو المجتمع الدولي ، إلا أنه أكد في الوقت نفسه على أهمية الحوار لاحتواء الأزمة التي باتت تهدد بانزلاق اليمن نحو حرب أهلية.

وأشار إلى أنه موجود حاليا في العاصمة الرياض للتحضير لمؤتمر الحوار ، الذي من المفترض أن يجمع كافة التيارات السياسية، مؤكدا أن الحوار سيكون “الحد الفاصل بين من يريد الانخراط في العملية السياسية ومن يسعى لإشعال الحرب”.

وأضاف ياسين أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عمل من مقر إقامته في عدن على إعادة ترتيب الأوراق على المستوى الداخلي لإعادة الاستقرار الأمني في البلاد.
> أ ش

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