أسرة الإرهابى الثانى بالشرقية تتسلم جثته بعد إقناع الأهالى السماح بدفنه

تسلمت أسرة الإخوانى، الذى لقى مصرعه خلال زرعه قنبلة بالشرقية، جثته من مستشفى الزقازيق الجامعى منذ قليل، وأقاموا علية صلاة الجنازة بمسجد قرب المستشفى، وتوجهوا إلى قريته لدفنه بالمقابر، وذلك بعد نجاح القيادات الأمنية فى إقناع أهالى القرية بدفن الجثمان.

وكان أهالى قرية "كفور نجم" بمركز الإبراهيمية، تجمهروا داخل المقابر على مدار 48 ساعة الماضية لرفض دفن جثة "صهيب عبد الكريم" طالب بكلية الحقوق، أحد أعضاء الإخوان، لاعتراضهم على الفعل الإجرامى الذى قام به.

ونجحت القيادات الأمنية والتنفيذية على مدار اليومين الماضيين فى إقناع الأهالى فى العدول عن رفضهم، باعتبار إكرام الميت دفنه.

وكان ثلاثة من العناصر الإخوانية يستقلون دراجة بخارية بحوزتهم عبوة ناسفة، انفجرت خلال زرعهم لها بمحيط جراح مجلس مدينة الإبراهيمية، ما أسفر عن مصرع "صهيب عبد الكريم"، و"جهاد أحمد على"، وإصابة الثالث "محمد حمدلله".

- بالصور.. أهالى قرية كفور بمحافظة الشرقية يرفضون دفن جثمان إخوانى لقى مصرعه أثناء زرعه قنبلة.. قوات الأمن والقيادات التنفيذية تتفاوض مع الأهالى 48 ساعة لدفنه.. وخال القتيل:والداه ربياه على الحقد والكره