البيت الأبيض : ينبغي إنهاء احتلال مستمر منذ 50 عاما للأراضي الفلسطينية

دعا البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى “انهاء احتلال مستمر منذ 50 عاما للأراضي الفلسطينية” ، مجددا انتقاده لتصريحات نتنياهو في هذا الشأن.

ونقلت قناة (سكاي نيوز عربية) الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن كبير موظفي البيت الأبيض دنيس ماكدونو قوله ” لا يمكننا ببساطة أن نتعامل مع هذه التصريحات كأنه لم يتم الإدلاء بها أبدا ، أو كأنها لم تثر تساؤلات حول التزام رئيس الوزراء بالوصول إلى السلام عبر مفاوضات مباشرة”، وذلك في إشارة إلى التصريحات “المقلقة” لنتنياهو.

وأضاف ماكدونو “إن الولايات المتحدة لن تكف أبدا عن العمل من أجل حل الدولتين ، وينبغي إنهاء احتلال مستمر منذ نحو 50 عاما” ، منددا بشدة بـ”التصريحات المتناقضة” لنتنياهو، مشددا على أنه ينبغي أن يتمتع الفلسطينيون “بالحق في الحياة في دولة ذات سيادة وبأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم”.

وأضاف ” للأطفال الفلسطينيين الحق بأن يكونوا أحرارا على أرضهم تماما كحق الأطفال الإسرائيليين على أرضهم” ، داعيا الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى أن تثبت بالأفعال وليس بالأقوال فقط، “التزاما صادقا” بحل الدولتين.

> أ ش أ