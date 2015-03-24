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موجيريني : على الليبيين وقف العمليات العسكرية إذا أرادوا التقدم نحو الحل

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موجيريني : على الليبيين وقف العمليات العسكرية إذا أرادوا التقدم نحو الحل موجيريني : على الليبيين وقف العمليات العسكرية إذا أرادوا التقدم نحو الحل

حثت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، كافة الأطراف في ليبيا على وقف العمليات العسكرية، إذا أرادت التوصل إلى حل سلمي للوضع في البلاد.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية أن موجريني أدلت أدلت بتصريحاتها ، لدى وصولها مع المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون إلى مقر لقاء رؤساء بلديات ومسؤولين محليين من مختلف المناطق الليبية ، ويتم اللقاء برعاية اوروبية في بروكسل ، ويستمر يومين في محاولة لتأمين جهد مواز يساهم في تقدم حوار الرباط ويؤمن أرضية ودعم محليين له.

وشددت موجيريني على رفضها “لأي عمل عسكري في ليبيا من أي طرف كان، كما أننا لا نخطط في أوروبا لاي تحرك من هذا النوع”.

وأكدت على أن أوروبا تحتاج لنقطة استناد تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تستطيع الأطراف الأوروبية التعامل والحوار معها لتقديم الدعم، فـ”لن يكون هناك أي دعم بدون توافق دولي وبدون حوار مع الليبية القادمة”، وفق تعبير المسؤولة الاوروبية.

وأكدت أنها ستتقدم بمقترحات للمؤسسات والدول الأوروبية في أبريل القادم، بخصوص المجالات التي يجب دعم ليبيا فيها.
> أ ش أ

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