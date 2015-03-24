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كونتي: فيراتي يجب أن يثبت نفسه مع إيطاليا

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كونتي: فيراتي يجب أن يثبت نفسه مع إيطاليا كونتي: فيراتي يجب أن يثبت نفسه مع إيطاليا

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن لاعب خط وسط باريس سان جيرمان والأتزوري ماركو فيراتي أمام فرصة كبيرة لإثبات أحقيته بأن يكون لاعبا أساسيا في صفوف الفريق.

كونتي ضم فيراتي لقائمة الإيطالي التي تستعد للقاء بلغاريا في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2016، قبل مواجهة إنجلترا وديا.

وشهدت قائمة إيطاليا غياب أندريا بيرلو ودانييلي دي روسي، وهو ما يراه المدير الفني السابق ليوفنتوس فرصة لفيراتي من أجل إثبات أحقيته بأن يكون هو وريث خط وسط الأتزوري.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين"هذه فرصة حقيقية لفيراتي من أجل إظهار قدراته الكبيرة".

ويعد فيراتي من الأعمدة الأساسية لفريقه سان جيرمان، وكان أحد أهم أسباب بلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على تشيلسي في دور الـ16.

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