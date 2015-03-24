مصائب ليفربول تتوالى .. إيقاف سكرتل بعد تعمده إيذاء دي خيا

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف مارتن سكرتل مدافع ليفربول لثلاث مباريات بعد تعمده إيذاء ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

ليفربول تعرض للهزيمة في ملعبه أنفيلد للمرة الأولى خلال العام الجاري بالدوري الإنجليزي وذلك بهدفين لهدف أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

المباراة شهدت طرد قائد الحمر ستيفن جيرارد مباشرة بعد 40 ثانية فقط فور مشاركته كبديل، بعد تدخله بدون كرة على قدم أندير هيريرا، ليواجه عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات.

وشهدت الدقيقة 95 قيام سكرتل بدهس قدم دي خيا بدون كرة، ولكن حكم المباراة لم يشاهد تلك اللقطة، مما ترتب عليه نجاة المدافع من العقوبة.

لكن الاتحاد الإنجليزي أعلن عن إيقافه لسكرتل لثلاث مباريات بعد مشاهدة اللقطة مسجلة، وأن الأخير أمامه حتى مساء يوم الثلاثاء من أجل الاستئناف ضد العقوبة.

وإذا تقرر رفض الاستئناف فهذا يعني أن سكرتل سوف يغيب عن مواجهتي أرسنال ونيوكاسل بالدوري، ولقاء بولتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.