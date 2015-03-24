4 أمور عرفناها في الجولة 30 بالدوري الإنجليزي

مشاركة في الدربي وخروج مفاجئ، ماتا الرائع، ريمي يهدي الدوري لتشيلسي، وسانشيز المرهق هذه كانت أبرز الأشياء التي حدثت في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

الجولة انتهت بمواصلة تشيلسي تصدره لجدول الترتيب بعد فوز صعب وشاق على هال سيتي، ومواصلة مانشستر يونايتد تقديم الأداء الجيد بعدما انتصر على توتنام بثلاثية، ليفوز في الدربي على حساب مضيفه ليفربول.

صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية نشرت تقريرا عن أبرز أربع أمور عرفناها بعد ختام الجولة 30، يستعرضها FilGoal.com.

جيرارد المتهور

ليفربول متأخر في النتيجة أمام مانشستر يونايتد، برندان رودجرز يلجأ للقائد ستيفن جيرارد، لكن الأخير يخذل الجميع بتدخله بدون كرة على قدم أندير هيريرا ليطرد بشكل مباشر، ليساهم في هزيمة فريقه.

هذا الطرد الاستثنائي الذي حصل عليه جيرارد بعد مشاركته بـ40 ثانية فقط، كان السادس في تاريخه بالدوري الإنجليزي ليكون سادس أكثر لاعب حصل على الكارت الأحمر مباشرة في تاريخ البطولة.

ماتا الرائع

خوان ماتا سجل سبعة أهداف خلال الموسم الجاري مع مانشستر يونايتد من أصل تسع محاولات له فقط على المرمى، لتصل نسبة دقة تسديداته الناجحة إلى 78 %، وهو ما قد يساهم في بلوغ فريقه لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وإذا كان سمح واين روني لماتا بتسديد ركلة الجزاء بدلا منه أمام ليفربول، فكان من الممكن أن يكون ماتا سجل ثمانية أهداف من أصل 10 محاولات له على المرمى.

ريمي المنقذ

دقيقتان فقط كان وقتا كافيا للويك ريمي مهاجم تشيلسي لتسجيل هدف الفوز أمام هال سيتي، وحصد ثلاث نقاط هامة في مشوار الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

ريمي شارك في الدقيقة 75 بدلا من دييجو كوستا الذي تعرض للإصابة، لينجح في إنقاذ فريقه من فخ التعادل أمام هال سيتي.

وأشاد مورينيو بلاعبه قائلا:"في كل مرة عندما يلعب فهو يضيف لنا الكثير، أنا سعيد جدا من أجله، هو لا يشتكي أبدا".

سانشيز المرهق

رغم تألقه بشدة في النصف الأول من الموسم الجاري، إلا أن أليكسيس سانشيز أصبح يعاني خلال الفترة الأخيرة مع أرسنال في كل المباريات.

اللاعب التشيلي لم يسجل سوى أربعة أهداف في 15 مباراة، واعترف مدربه آرسين فينجر بأنه يحتاج للراحة بعدما شارك في 40 مباراة في كل البطولات مع بداية الموسم.