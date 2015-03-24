أرانجويز قد يحل مكان صلاح في الدوري الانجليزي

أشارت تقارير صحفية إلى أن تشيلسي يتطلع للحصول على توقيع لاعب الوسط التشيلي تشارليز أرانجويز الذي يلعب في صفوف إنترناسيونالي البرازيلي بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد يعرض تشيلسي ما يقارب من 4.3 مليون يورو للحصول على خدمات الدولي التشيلي صاحب الـ25 عاما والذي احرز 3 اهداف في كأس ليبرتادوريس.

المدير الفني لنادي تشيلسي الانجليزي جوزيه مورينيو قام بالفعل بتدعيم خط المنتصف للفريق عن طريق التوقيع مع الكولومبي خوان كوادرادو لاعب فيورنتينا السابق, مع بيع اندريه شورلي إلى فولسفورج الالماني وإعارة محمد صلاح الى فيورنتينا الى نهاية الموسم مع الحق لفيورنتينا بالتجديد لموسم اخر بمليون يورو.

محمد صلاح الذي شارك مع فيورنتينا في 11 مباراة , سجل فيهم 6 اهداف للفيولا , الذي اصبح لاعب اساسي في تشكيل مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا , وبالمشاركة المستمرة مع فريقة الحالي قد يستمر لموسم اخر في الدوري الايطالي .

يذكر أن أرانجويز شارك مع المنتخب التشيلي في كأس العالم الأخير 2014, وارتبط اسمه بالكثير من الفرق الاوروبية ابرزها ارسنال.

الامر الذي جعل جوزية مورينيو يبدأ في التفكير لتدعيم الفريق للموسم المقبل من الان , وذلك بعد الخروج من دوري ابطال اوروبا أمام باريس سان جيرمان في الدور السابق .

على الرغم من ذلك يستمر تشيلسي في صدارة الدوري الانجليزي والان هو الاقرب للحصول على اللقب.