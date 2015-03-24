أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نيمار: مواجهة فرنسا ليس لها علاقة بنهائي مونديال 1998

Google+ Print
نيمار: مواجهة فرنسا ليس لها علاقة بنهائي مونديال 1998 نيمار: مواجهة فرنسا ليس لها علاقة بنهائي مونديال 1998

(إفي): اعترف مهاجم فريق برشلونة، البرازيلي نيمار، يوم الاثنين أنه لا يطيق الانتظار لخوض مواجهة منتخب بلاده وفرنسا الودية الخميس مقبل على ملعب ( دو فرانس)، الذي شهد خسارة "راقصي السامبا" أمام "الديوك" لنهائي مونديال 1998.

وقال نيمار الذي يحمل شارة قيادة منتخب بلاده في تصريحات لدى وصوله لباريس ونشرها الاتحاد البرازيلي للعبة "أحب خوض مثل هذه المباريات بين منتخبين كبيرين وعلى ملعب تحتشد به جماهير الخصم".

وتوقع اللاعب أن تكون المواجهة قوية على الرغم من كونها ودية ولكنه أضاف "لا توجد صلة بين هذه المواجهة ونهائي مونديال 1998 ، هذه القصة أصبحت من الماضي، البرازيل بطل العالم خمس مرات".

وتذكر اللاعب أن عمره كان مجرد ست سنوات حينما شاهد على التليفزيون خسارة البرازيل في نهائي مونديال فرنسا حيث قال "لا أنسى بعض المراوغات وتفاصيل أهداف فرنسا الثلاثة، كنا جميعا نشعر بالحزن حينها"، موضحا أن هذه المشاعر انتهت بمجرد خروجه للشارع للعب الكرة مع أصدقاء الحي.

واعتبر نيمار أن وديتي البرازيل هذا الشهر مع فرنسا وتشيلي ستساعدان في اعداد التفاصيل الأخيرة التي تلزم البرازيل قبل انطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا في يونيو المقبل، حيث وصف المواجهتين بـ"الاختبار الجيد الذي سيكون مليئا بالصعوبات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية