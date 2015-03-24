مكتب التحقيقات الفيدرالى يحقق فى تهديد داعش بقتل مائة جندى امريكى

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالى الامريكى اليوم اجراء تحقيقات فى تهديد تنظيم داعش بقتل مائة جندى امريكى .

وذكرت شبكة ” سي ان ان ” الاخبارية الامريكية مساء أمس الاثنين ان مسئولا بمكتب التحقيقات الفيدرالى اثار التساؤلات حول مدى مصداقية الاشخاص الذين قاموا بنشر أسماء وصور وعناوين الجنود الامريكيين المائة .

وقالت الشبكة ان ادارة التحقيقات الجنائية التابعة لسلاح مشاة البحرية “المارينز” قامت باخطار الجنود المائة بهذا التهديد الذى لم يتم التحقق فى الوقت الراهن من مدى صحته ، وذلك طبقا لمتحدث باسم قوات “المارينز” .

واضاف المتحدث ان سلاح البحرية طلب من العاملين فيه ضرورة التأكد من عدم نشر معلومات شخصية على الانترنت على نطاق واسع .

على صعيد متصل ، اعلن بيان صادر عن الجيش الامريكى ان البنتاجون يعمل فى الوقت الراهن على تحديد مدى صحة هذه التهديدات المحتملة.

وكانت ” كتيبة داعش للقرصنة الإليكترونية” قد اعلنت فى وقت سابق أنها استطاعت اختراق سجلات العاملين في الجيش الأمريكي والوصول إلي كم ضخم من البيانات والحصول على عناوين منازل 100 جندي وتسريبها ودعت عناصر التنظيم الى قتلهم . جان- أ م ك

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