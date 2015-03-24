حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/24

يتميز أصحاب برج الثور بالتظاهر بالبرود التام ولكن سرعان ما ينفجر لأبسط الأسباب، ويفضل الاعتكاف فى المنزل فى غالبية الأوقات، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، فتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن هذا اليوم هو سيئ بعض الشىء عن الذى سبقه نظرًا للمواجهات الكثيرة التى ستحدث لك. توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى

>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء سيشهد أخبار سيئة وهو ما يستوجب عليك التحلى بالقوة ومواجهة الآخرين بآرائك بأفكارك وما تعتقد أنه الصواب لحل المشكلات التى تظهر فجأة، وضعك فى هذا اليوم لن يكون الأفضل على الإطلاق ولكن ستتجاوز المشكلات وتستطيع حلها بشكل تدريجى. على مستوى العلاقات العامة

>أبواب الحوار لن تكون متاحة بالنسبة لك فى هذا اليوم، وتعود الى عزلتك بعض الساعات حتى تستطيع مواجهة اليوم. على مستوى العاطفة

>ستفاجأ بمصارحة شخص لك بحقيقة مشاعره لك وهو ما يجعلك تستطيع مواجهة مشكلات اليوم. وتتقبل ما يقوله الحبيب وتبدو أكثر انفتاحًا، وعليك أن تستعيد سلامتك الداخلية وهو الأمر الذى يشجعك على إيجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.

شبكةعيونالإخبارية

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