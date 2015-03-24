أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/24

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/24 حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/24
يتميز أصحاب برج الثور بالتظاهر بالبرود التام ولكن سرعان ما ينفجر لأبسط الأسباب، ويفضل الاعتكاف فى المنزل فى غالبية الأوقات، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، فتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن هذا اليوم هو سيئ بعض الشىء عن الذى سبقه نظرًا للمواجهات الكثيرة التى ستحدث لك.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى


>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء سيشهد أخبار سيئة وهو ما يستوجب عليك التحلى بالقوة ومواجهة الآخرين بآرائك بأفكارك وما تعتقد أنه الصواب لحل المشكلات التى تظهر فجأة، وضعك فى هذا اليوم لن يكون الأفضل على الإطلاق ولكن ستتجاوز المشكلات وتستطيع حلها بشكل تدريجى.

على مستوى العلاقات العامة


>أبواب الحوار لن تكون متاحة بالنسبة لك فى هذا اليوم، وتعود الى عزلتك بعض الساعات حتى تستطيع مواجهة اليوم.

على مستوى العاطفة


>ستفاجأ بمصارحة شخص لك بحقيقة مشاعره لك وهو ما يجعلك تستطيع مواجهة مشكلات اليوم. وتتقبل ما يقوله الحبيب وتبدو أكثر انفتاحًا، وعليك أن تستعيد سلامتك الداخلية وهو الأمر الذى يشجعك على إيجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى