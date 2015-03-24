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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/24

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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/24 حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/24
يتميز أصحاب برح السرطان بالجانب العاطفى فهم أصحاب حدس وبديهة مع خيال واسع عنيف وذو انتقادات لاذعة يدافع عن نفسه ومتعاطف مع الغير قابل للتغيير مزاجى عاطفى بشكل سريع.

أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "يعد اليوم من أسوأ الأيام فى حياتك، وتفقد الثقة فى نفسك بسبب تدهور الأوضاع العاطفية لك وربما تشعر بالملل فى حياتك المهنية".

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تنصح جاكلين عقيقى بالتفكير بطريقة إيجابية حتى تتمكن من تخطى كل المصاعب والمشكلات، لأن السلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا، وهناك بعض الديون التى تتراكم عليك، عليك تسديدها أولاً بأول، حذر قدر الإمكان وحاول أن تكون على قدر المسئولية.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى


>شريك فى الحياة سيكون مزاجه أفضل من حالتك، حاول أن تطرح معه موضوعات ومشكلاتك حتى يساعدك على تخطيها بصورة أفضل.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الصحة


>أنت بحاجة الى منقذ تستطيع من خلاله التنفيس عن غضبك فابتعد عن الأشخاص الذين هم مصدر إزعاج لك وحاول إذا تدهور الأمر بك أن تصل إلى طبيب نفسى تثق به للتحدث إليه.

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مصر 365

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