حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/3/24

يبتعد أصحاب برج العذراء عن الاحتفالات والتجمعات وذلك لسببين الأول مزاجهم الخاص يجعل اختلاطهم بالآخرين صعبًا ويقف بالتالى بينهم وبين وسائل الترفيه والتسلية، أما السبب الثانى نداء الواجب الذى يشغلهم عن التفاهة والسطحية، وعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتقول خبيرة الأبراج: نجلاء قبانى إن أصحاب هذا البرج سيحظون خلال اليوم بدعم مجموعة من الأصدقاء للخروج من أزمة ستحدث لك، قد تقفد شخص عزيز يؤثر على حياتك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الأزمة التى ستحدث لك تؤثر على تركيزك على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء، ويمكن الاستعانة بالأصدقاء المقربين، ولا تفكر فى الاستماع الى الأخبار السعيدة لأنه بعيدة عندك هذه الفترة.
>إذا كنت متزوجًا، حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك، أما بالنسبة للعزاب الفرصة ليست مناسبة للوقوع فى الحب.
توقع نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>الأزمة التى ستحدث لك تؤثر على تركيزك على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء، ويمكن الاستعانة بالأصدقاء المقربين، ولا تفكر فى الاستماع الى الأخبار السعيدة لأنه بعيدة عندك هذه الفترة.
على مستوى الحياة العاطفية
>إذا كنت متزوجًا، حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك، أما بالنسبة للعزاب الفرصة ليست مناسبة للوقوع فى الحب.