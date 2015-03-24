حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/3/24

توقع جاكلين عقيقى لأصحاب برح الحمل على المستوى العملى

على المستوى الصحى

يعيش برج الحمل حياته بلا خوف من أحد، ويتمتع بالنسيان السريع ويفضل الدخول فى تجارب كثيرة حتى وإن كانت نهايتها هى الخسارة، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن اليوم الثلاثاء مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية.>تشعر بارتياح كبير فى العمل مع تدفق الأفكار ما يجعل مديرك، يصرف لك مكافآت مالية تسعدك، وهو ما يجعلك تغرق فى أفكار أكثر لتطوير نفسك فى العمل، وإنجاز العمل بشكل أفضل من كل يوم.>بسبب العمل الجيد تشعر بقوة ويجعل الوظائف أجهزة الجسم تعمل بصورة جيدة وتصبح فى حالة صحية جيدة.

نصيحة جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل فى هذا اليوم

>تبدو عجلة الأمور التى تسير حولك بصورة سريعة وهو ما يجعلك تصاب بحالة من الانفتاح فى الحب ما يؤدى إلى شجاعتك للبوح بما فى قلبك للحبيب وتكتشف أنه يبادلك نفس الشعور.