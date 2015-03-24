حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/3/24

تحقيق الأهداف التى تصل بهم إلى تغيير حالتهم المادية هى أهم ما يميز أصحاب برج الجدى، بالإضافة إلى الهدوء والرزانة بصورة دائمة، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر الأسوأ على الإطلاق حيث سيكتشف العديد من الأشخاص ممن هم خانوه وأوقعوه فى المشكلات على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية. توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>هذا اليوم ستتعرف على بعض من يدبرون لك المكائد فى العمل، حيث يستمع لهم المدير ويقتنع بآرائهم ما يدفعه الى البدء فى إزعاجك ببعض الأعمال التى تزيد الأعباء عليك. توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>الحبيب سيكون فى البداية هو مساندك الأول للخروج من مشكلاتك ولكن مع كثرتها وتراكمها ستزداد المشكلات بينكما، ولكن عليك تحمله لأنه سيعاود الوقوف بجانبك من جديد. توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور الصحية:

>تصل فى ذلك اليوم الى مرحلة كبيرة من التعب الجسدى والفكرى نتيجة المشكلات والأحداث التى تواجهها، حاول الهدوء والاستعانة بطبيب إذا لزم الأمر.

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شبكةعيونالإخبارية

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