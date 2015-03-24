حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/3/24

يتسم مولود برج الدلو بصفاتين مهمين هما الفضول والتحدى، فهو يجذب الاهتمام الشديد بالأشخاص بالتحدى والتظاهر بالطرافة وهو ما يجعله يقوم بأفعال غير سوية فى بعض الأحيان لمجرد أنه يثبت قدرته على رفض العادات والتقاليد، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يومًا مميزًا تنقلب فيه الأوضاع لتصبح ضدك على جميع المستويات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>هناك أسرار ستكشف لك فى هذا اليوم يجب أن تخفيها عمن يحيطون بك بالإضافة الى مشكلات كبيرة، تحدى وضعك فى العمل، ويظهر أمامك من يتمنون لك الشر، ولكن عليك القيام بلمساتك البسيط التى تعتاد عليها لتحويل الصعب إلى سهل ولا تقترب من رؤساء فى هذا اليوم لأن بعض الأقاويل المغلوطة وصلت إليهم عنك.
>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء مع الحبيب ولكن يصاحبه خناقة معه نظرًا لأهمية له الفترة الماضية لهذا عليك الاستماع له وتخطى المشكلات لتعودوا من جديد الى حالة الحب التى كنت عليها فى السابق.
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توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>هناك أسرار ستكشف لك فى هذا اليوم يجب أن تخفيها عمن يحيطون بك بالإضافة الى مشكلات كبيرة، تحدى وضعك فى العمل، ويظهر أمامك من يتمنون لك الشر، ولكن عليك القيام بلمساتك البسيط التى تعتاد عليها لتحويل الصعب إلى سهل ولا تقترب من رؤساء فى هذا اليوم لأن بعض الأقاويل المغلوطة وصلت إليهم عنك.
توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء مع الحبيب ولكن يصاحبه خناقة معه نظرًا لأهمية له الفترة الماضية لهذا عليك الاستماع له وتخطى المشكلات لتعودوا من جديد الى حالة الحب التى كنت عليها فى السابق.
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