حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/3/24

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

يتمتعون بالهدوء يرون العالم من منظور التفاؤل والحياة الجميلة، ولا يعنى ذلك أنه يجهل واقع الحياة بألمه ومرارته، ولكنه يفضل الهروب إلى الحلم والوهم مقنعًا نفسه بأن موقفه هذا هو عين الصواب، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما يوضحها لنا خبير الأبراج جاكلين عقيقى، حيث يعد هذا اليوم ليس الأسعد لأصحاب هذا البرج، حيث مرت عليهم أيام كانت بمثابة الحظ الكبير لهم.>ترى خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أنه أسوأ يوم واجهه إنسان الحوت من بداية العام فى حياتك المهنية حيث تقف أمامك عراقيل كثيرة تحول بينك وبين إنجاز العمل بشكل جيد وهو ما يجعل المدير يتضايق منك وتقعا معا فى خناقة كبيرة بعض الشىء، وهذا الموقف يجعل بعض الزملاء يقفون بجانبك، ويساعدونك على تطوير نفسك فى العمل.>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، ويمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.