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الرئاسة : تعديل قانون شهادات القناة يبلور الإطار القانوني لعمل هيئة قناة السويس

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الرئاسة : تعديل قانون شهادات القناة يبلور الإطار القانوني لعمل هيئة قناة السويس الرئاسة : تعديل قانون شهادات القناة يبلور الإطار القانوني لعمل هيئة قناة السويس

الرئاسة

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،بأن القرار بقانون بتعديل قانون شهادات استثمار قناة السويس الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح اليوم “يأتي في سياق بلورة الإطار القانوني لهيئة قناة السويس واختصاصاتها، واستكمال هذا الإطار بما يتيح للهيئة ممارسة دورها على الوجه الأمثل”، وذلك باعتبار أن الهيئة هي التي ستشرف على مشروع تنمية قناة السويس.

وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على أن “تعهد هيئة قناة السويس ــ بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك ، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس”.

وكانت هذه الفقرة في السابق، تنص على أن يكون الإجراء بضمان وزارة المالية، وكذلك كانت تتضمن عبارة “تطوير وتنمية قناة السويس فقط” وتمت إضافة مصطلح “تحسين المرفق”.
> أ ش أ

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