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الربع الأول - أشهر 10 في 2015 .. أطفال تشيلسي، تهديد داعش، وصلاح Vs ميسي

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الربع الأول - أشهر 10 في 2015 .. أطفال تشيلسي، تهديد داعش، وصلاح Vs ميسي الربع الأول - أشهر 10 في 2015 .. أطفال تشيلسي، تهديد داعش، وصلاح Vs ميسي

"لا يقارن إلا بميسي" .. "تلقيت تهديدات بالقتل من داعش" .. "أريد رجلا محترما" .. أقاويل وأحاديث لن تمح من الذاكرة.

الربع الأول من عام 2015 انتهى بعد توقف الدوريات الأوروبية والعالمية.

طالع - الربع الأول - أهم 10 في 2015 .. رونالدو بالذهب، صلاح بالأزرق، مؤمن بالأحمر

دائما ما تعلق تعليقات المشاهير عن الأحداث في أذهان الجميع، فما أبرز ما قيل في الربع الأول من 2015؟

ويستعرض FilGoal.com أبرز 10 تصريحات في الربع الأول من العام..

"البطاقة الحمراء لم تكن هي الأسوأ، الأسوأ هو عندما رأيت الطرد التف بجانبي كل لاعبي تشيلسي، شعرت وكأني بجانب 11 طفلا". زلاتان إبراهيموفيتش عن طرده أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

"أتلقى تهديدات بالقتل من داعش، نعم من داعش ومن أكثر من شخص، لكني لا أخاف". مرتضى منصور عقب كارثة الدفاع الجوي.

"اللعب على أرض ستوك سيتي أصعب وأقوى من مواجهة برشلونة". فينسينت كومباني قائد مانشستر سيتي قبل مواجهة برشلونة (اللقاء انتهى بفوز البرسا بسبب أخطاء كومباني)

"لم أقدر على اللعب، عندما تحدثت بعض الجماهير أمام الحافلة عن وفاة مشجعين، قررت عدم اللعب سواء كان الأمر صحيحا أم لا". عمر جابر لاعب الزمالك عن أحداث الدفاع الجوي.

" أريد رجلا مخلصا صريحا نبيلا، يعرف كيف يعامل المرآة باحترام". إيرينا شايك عقب الانفصال عن كريستيانو رونالدو.

"ربما فقط ليونيل ميسي هو الأسرع من محمد صلاح". فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا عن محمد صلاح.

"الرب وحده يعلم أين سأكون الموسم المقبل". ليونيل ميسي عقب خلافاته مع لويس إنريكي مدرب برشلونة.

"ينبغي أن يكون ذلك محل تساؤل، القاعدة وضعت في الستينات والآن كرة القدم تغيرت". آرسين فينجر بعد خروج أرسنال من دوري الأبطال أمام موناكو بقاعدة الهدف خارج الديار.

" خلال 15 عام في مسيرتي لم أرى مثل هذا الحكم في هذه الدولة القذرة، فرنسا لا تستحق نادي باريس سان جيرمان" إبراهيموفيتش بعد خسارة سان جيرمان أمام بوردو.

"من ينجح في القيادة في يمكنه أن يقود السيارات في أي مكان بالعالم". جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بعد أقل من شهر في مصر.

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