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ضبط تاجر عاطل وابنته بكمية من الحشيش والأقراص المخدرة فى البحيرة

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ضبط تاجر عاطل وابنته بكمية من الحشيش والأقراص المخدرة فى البحيرة ضبط تاجر عاطل وابنته بكمية من الحشيش والأقراص المخدرة فى البحيرة
تمكن منذ قليل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا بالاشتراك مع ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة من ضبط "على.س.ع" عاطل وسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما رقم 653 جنايات قسم دمنهور لسنة 2013 "مخدرات"، وابنته "أمل" ربة منزل، فى مسكنهما بدائرة قسم دمنهور وبحوزتهما فرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار، ولفافة أفيون وزنت كيلو جرام و2 طربة حشيش وزنت حوالى ( 200 ) جرام، و( 1700 ) قرص مخدر "ترمادول "و ( 180 ) قرص [أبترل]، و(150) قرص مخدر أموتريل، وكمية متنوعة من المشغولات الذهبية وزنت حوالى (150) جرامًا، و3900 جنيه، والسيارة رقم 4351 ب ط س ماركة لادا بيضاء اللون، و(3) هواتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع، والسيارة لترويج المواد المخدرة والمبلغ والمشغولات الذهبية من متحصلات البيع، والهواتف المحموله للاتصال بعملائهما فتحرر المحضر 5000 /124 جنايات قسم شرطة دمنهور لسنة 2015.

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