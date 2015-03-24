ضبط 15 طن سلع تموينية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية

تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، من ضبط حوالى 15 طن سلع تموينية مدعمة، داخل مخزن بمنطقة المنتزه شرق مدينة الإسكندرية، قبل بيعها فى السوق السوداء.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بأن "أحمد، م" 37 سنة أمين مخزن، بدائرة قسم أول المنتزه، يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال تجميع السلع التموينية المدعمة، بالتواطؤ مع بعض تجار التموين، وتخزينها فى مخزن استأجره لهذا الغرض بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وباستهداف المخزن ضبطت القوة 1200 كرتونة زيت مدعم بإجمالى وزنت 14 طنا و400 كيلوجرام، و60 "باكتة" أرز وزنت 1200 كيلو جرام، و10 "باكتة" سكر بإجمالى وزنت 200 كيلو جميعها سلع تموينية مدعمة فتحرر محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، العرض على النيابة العامة للتحقيق.