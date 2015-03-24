إحالة المتهمين فى "خلية الموت" بالإسكندرية للقضاء العسكرى

أكدت مصادر مطلعة أن جهات التحقيق المختصة أمرت بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الموت" بالإسكندرية، والتى تضم 10 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى وحيازة أسلحة ومفرقعات والقتل العمد والشروع فى قتل واستهداف ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين المنشآت العامة والمحاكم، للقضاء العسكرى.

وأوضح المصدر، أن المتهمين اعترفوا فى التحقيقات بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإهاربية، وتكوين خلايا لاستهداف ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين المرافق العامة، بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار من خلال زرع العبوات الناسفة بعدد من المناطق، وإطلاق الأعيرة النارية خلال التجمعات التى تم تنظيمها بعدد من أحياء الإسكندرية.

واعترف المتهمون بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية فى نطاق محافظة الإسكندرية، واستخدامهم سيارتين تحملان أرقامًا مزيفة، من بينهما سيارة "لادا" حمراء، فى نشاطهم الإجرامى، وارتكابهم العديد من الحوادث الإرهابية، من بينها إطلاق النيران على سيارة ترحيلات قسم شرطة سيدى جابر، والتى أسفرت عن استشهاد الرقيب "ضيف إبراهيم يونس"، وإطلاق النيران على قوات الشرطة المكلفة بتأمين عدد من مقار المحاكم والنيابات والشروع فى اغتيالهم، وإطلاق النيران على قوات الشرطة المكلفة بتأمين قسم شرطة اللبان وإصابة عدد من المجندين باستخدام إحدى السيارات المضبوطة، وإشعال النيران بنقطة شرطة المصانع التابعة لقسم شرطة سيدى جابر، وإطلاق الأعيرة النارية والشروع فى اغتيال قوات الشرطة المكلفة بتأمين نقطة شرطة خورشيد التابعة لقسم شرطة أول المنتزه، باستخدام إحدى السيارات المضبوطة وزرع العديد من العبوات الناسفة بالميادين والشوارع العامة بمحافظة الإسكندرية، تم إبطال مفعول عدد منها بمعرفة خبراء المفرقعات وإشعال النيران بسيارات عدد من المواطنين الرافضين للممارسات الإرهابية، كما اعترفوا باعتزامهم ارتكاب العديد من المخططات الإرهابية والعدائية تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير.

كما كشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعد انفجار إحدى العبوات التى كانت بحوزتهم أثناء قيامهم بالتوجه لزراعتها أمام أحد أقسام الشرطة، إلا أنهم أثناء قيامهم بإعداد العبوة وتجهيزها قبل زرعها انفجرت داخل السيارة التى كانوا يستقلونها، مما تسبب فى وفاة أحد عناصر الخلية، وإصابة آخرين تم ضبطهم، وعثر بداخل السيارة على آثار لمواد متفجرة، وبتفتيش مسكن أحدهم تم ضبط (2 عبوة ناسفة معدة للاستخدام - كمية من المواد والأدوات التى تستخدم فى تصنيع المتفجرات - فرد خرطوش - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على أحد أخطر الخلايا الإرهابية بمحافظة الإسكندرية تضم 10 من عناصر تنظيم الإخوان تحت مسمى خلية "الموت" وبحوزتهم 3 بنادق آلية و9 بنادق وفرد خرطوش وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وعدد كبير من العبوات الناسفة شديدة الانفجار معدة للاستخدام، وكمية من المواد والدوائر الكهربائية والهواتف المحمولة والأدوات التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة، و2 سيارة وعدد من لوحات السيارات المزيفة.