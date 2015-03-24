شرطة النقل: السيدة التى حاولت الانتحار بمحطة الشهداء "مريضة نفسيا"

كشفت شرطة النقل والمواصلات عن تفاصيل محاولة ربة منزل الانتحار بإلقاء نفسها أسفل عجلات المترو بمحطة الشهداء، إلا أن سائق المترو نجح فى التوقف قبل الاصطدام بها، وتمكنت القوات من إنقاذها وتبين أنها مريضة نفسيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى رجال قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق، بقيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها على شريط السكة أمام أحد قطارات المترو المتجه إلى محطة الجيزة حال دخوله المحطة، فقام سائقه بالرباط عليها والتوقف دون الاصطدام بها، ونتج عن ذلك تجاوز القطار لمدة 3 دقائق، وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية.

وعلى الفور تمكنت الخدمة المعينة برصيف المحطة بمساعدة جمهور الركاب من إنقاذها دون حدوث ثمة إصابات، ومن خلال الفحص تبين أن السيدة "جيهان.م.إ" 35 سنة، ربة منزل، مقيمة القليوبية، وبسؤالها تبين أنها تعانى من مرض نفسى وقدمت كارت متابعة باسمها خاص بإحدى العيادات النفسية التابعة لمستشفى القصر العينى، فتم إخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، وتحرر عن ذلك المحضر 15/49 أحوال القسم وتم إرساله وربة المنزل لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.