إصابة 3 عمال بطلقات نارية أثناء بنائهم منزلا بسبب خلافات بدشنا

أصيب 3 عمال بناء بطلقات نارية أثناء قيامهم ببناء منزل بمدينة دشنا، وذلك على خلفية الخلاف بين صاحب المنزل وابن خالته.

وورد بلاغ لمركز شرطة دشنا من مستشفى دشنا المركزى بوصول كل من عبد الحميد س 50 سنة عامل، وسلامة ع 22 عاما عامل، ومحمد ا سن 20 عامل، جميعهم مصابون بطلقات نارية.

وبسؤال المصابين قرروا بأنهم أثناء قيامهم بالعمل بمنزل عبد الله ا سن 35 مدرس فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية صوب المنزل الذى يعملون به، مما أدى لإصاباتهم، واتهم مالك المنزل حسين ع ح أ 35 سنة مزارع نجل خالته بإطلاق الأعيرة النارية صوب منزله، مما أدى لإصابة العمال، وذلك لوجود خلافات بينهما على بناء هذا المنزل، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز بإشراف اللواء عادل عبد العظيم أيوب، استهدفت المتهم، وأسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وعثر بحوزته على بندقية آلية وخزينة بداخلها عدد 4 طلقات من ذات العيار.