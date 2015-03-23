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نبيه: كوبر سعيد بأداء اللاعبين .. وسبب واحد وراء استبعاد حمودي

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نبيه: كوبر سعيد بأداء اللاعبين .. وسبب واحد وراء استبعاد حمودي نبيه: كوبر سعيد بأداء اللاعبين .. وسبب واحد وراء استبعاد حمودي

أكد أسامة نبيه المدرب المساعد لمنتخب مصر أن المدير الفني للفراعنة هيكتور كوبر أبدى سعادته بمستوى اللاعبين خلال مران الفريق.

ودخل المصري معسكرا تمهيدا لخوض مباراة ودية أمام غينيا الاستوائية الخميس المقبل في أولى لقاءات كوبر عقب توليه مهمة الإدارة الفنية للفراعنة.

وتحدث نبيه تليفزيونيا قائلا:"كوبر أعرب عن سعادته بمستوى جميع اللاعبين وبأدائهم خلال المران".

في الوقت ذاته كشف المدرب المساعد للمنتخب عن أن الإصابة هي التي حرمت أحمد حمودي لاعب بازل من الانضمام لمعسكر الفريق، وذلك على الرغم من خوضه مباراة في الدوري السويسري قبل بضعة أيام.

وأوضح"عندما تحدثت مع حمودي كان مازال يعاني من الإصابة، ولذلك تم إعلان عن قائمة اللاعبين بدون تواجد اسمه فيها".

وأضاف"وبعد شفائه لم نستطع ضمه لأنه قانونا يجب أن نبلغ بازل برغبتنا في استدعائه قبل الميعاد المحدد بـ15 يوم".

وشدد نبيه في نهاية تصريحاته على أن المنتخب جاهز لخوض مباراة ودية أخرى في الـ28 من الشهر الجاري، خاصة وأن ذلك سيعود بالاستفادة على الفريق.

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