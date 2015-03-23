محامي جمعية المؤلفين والملحنين ينفي الإساءة لاسم الفنان الراحل أحمد منيب

كشف عبد الستار عبد الحميد محامى جمعية المؤلفين والملحنين، فى تصريح خاص لوكالة أنباء “ONA” أنه لم يكن المقصود الإساءة للملحن الراحل أحمد منيب فى الإخطار القانونى الذى وصل لنجله الأكبر “صالح” بصفته الوكيل عن ورثة المبدع الراحل.

وقال عبد الحميد أن المحضر الذى تم إرساله من الجمعية،هو إجراء قانونى روتينى تم إتخاذه ردًا على الخطاب الذى وصل إليها من صالح أحمد منيب، والذى طالب فيه بصفته وكيلاً عن ورثة الفنان الراحل أحمد منيب بسرعة الرد على طلبه بالانسحاب من عضويتها.

وأضاف ما حدث وما أكد عليه الإخطار هو ان التوكيل الموجود بملف الجمعية يقتصر على أحقيته فى صرف الأداء العلنى بالنيابة عن باقى الورثة، وهو ما يلزمه ويلزمنا قانونا بوجود توكيل أخر له منهم يتيح له تجميد عضويتهم، وتم إبلاغ صاحب الشأن بذلك رسميا بشكل قانونى على العنوان المسجل فى البطاقة الشخصية،وذلك لإخلاء ذمة الجمعية وتأمين الموقف القانونى لها .

ويأتى رد عبد الحميد تعقيبًا على ما نشره اليوم الإثنين عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، الفنان خالد منيب “نجل الموسيقار الراحل”،وقال فيه “اليوم جانى إتصال من أخى محمد منيب يقول أن جمعية المؤلفين والملحنين قد أرسلت لنا إنذار على يد محضر بخصوص عدم قبول الاستقالة الموجهة لهم بعدم التعامل معاهم بخصوص حقوق الملكية الخاصة بالفنان الراحل أحمد منيب”.

وأضاف “أحب اقول لكم إحنا مش عايزينكم تحصلوا اى مستحقات لينا ونحن وكلنا عنا شركة “أربيان رايتس” لتحصيل المستحقات الخاصة بينا، وبعدين انذار ازى واحنا مش عايزين نتعامل معاكم هو بالعافية، ولا ايه ازى يدق على باب بيت الحاج منيب محضر يافنانين يالى بيتقول انكم بيتحفظوا على شكل وحقوق الفنان، الناس فى الشارع متعرفش المحضر ده جى علشان استقالة انتم بيخلوا سيرة الفنانين ،ايللى انتم المفروض بيتقوله انكم بيتجبوا حقهم سيرتهم مش كويسة قدام جيرانهم وفى شارعهم، للمرة التانية بقول نيابة عن اخواتى احنا مش عايزنكم تحصلوا مستحقاتنا ،واذا كان ان الانذار بيقول ان لابد ان جميع الوارثة تحضر وتقدم الاستقالة ،وليس الشخض المفوض فقط باستلام الحقوق، احب اقوالكم اننا كلنا مش عايزنكم وخاصة بعد ارسال الانذار.”