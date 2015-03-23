حاكم الشارقة يأمر بالتحقيق في حادثة خورفكان

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللواء حميد محمد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة، بالتحقيق فورا في حادثة الرذيلة التي حدثت في مدينة خورفكان بالمنطقة الشرقية مؤخرا، وطالب صاحب السمو حاكم الشارقة في رسالة مكتوبة بخط يده بسرعة تقديم كل من قام بذلك الفعل الرديء، أو ساعد عليه، للعدالة لينال كل واحد منهم الجزاء الرادع، صوناً للكرامة وحفظاً للشباب والشابات من تلك المفسدة.

جاء ذلك خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة مع الإعلامي محمد ماجد السويدي، حيث أرسل صاحب السمو حاكم الشارقة رسالة خطية بيد سموه موجهة الى اللواء حميد محمد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة، بضرورة سرعة تقديم المذنبين الى العدالة لتحقيق القانون.

وكان مقطع فيديو انتشر أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يؤدي حركات مخلة بالآداب مع مجموعة أشخاص في عرس بمدينة خورفكان في الشارقة.

وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي أن الإعلان عن سرعة التحرك لضبط المشاركين في حفلة رذيلة في منطقة خورفكان في إمارة الشارقة بعد انتشار فيديو مشين يحرض على بث الفساد والرذيلة ولا يراعي أخلاقيات المجتمع الإماراتي يهدف الى صون المجتمع وإثبات أن قيام فئة ضالة وشاذة بهذا الفعل لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن طبيعة المجتمع الإماراتي المحافظ. وقال السميطي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن الشخص الذي ظهر في الفيديو يقوم بأفعال مشينة ستوجه له تهم هتك العرض والقيام بفعل فاضح وفقا للقانون، كذلك سيواجه الشخص الذي قام بالتصوير ونشر الفيديو عقوبة قانونية يرجع تكييفها حسب حيثيات القضية، وإن هذا الأمر يعاقب عليه القانون بالسجن والغرامة ، مستنكرا قيام هؤلاء الأفراد بأفعال من شأنها الإضرار بالمجتمع والتأثير سلبيا في أخلاقياته ورسم نماذج مسيئة للشباب والشابات والتي من شأنها نشر الإباحية في المجتمع.

استنكار

واستنكر القاضي السميطي قيام هؤلاء الأشخاص بهذه الأفعال، بالإضافة الى تصويرهم من زوايا مختلفة فقد أظهر الفيديو الذي انتشر أمس مدى الانحطاط الأخلاقي لهؤلاء، مشيرا إلى أن قانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعد من أحدث التشريعات في هذا المجال يسجل الواقعة أنها جنحة، وأن جريمة الفعل الفاضح وهتك العرض وقعت فعلاً مسجلة وموثقة حتى لو لم يكن هناك مشتك، كما أن القانون سيعاقب كل من اشترك بالفعل في هذه الجريمة اللااخلاقية، وأنه من الممكن ان يتم تجريم كل من شارك في هذه الحفلة الماجنة وفقاً للقاضي.

وأشار مدير معهد دبي القضائي إلى أن القانون سيعاقب الأشخاص الذين قاموا بنشر الفيديو وتصويره، مشيرا إلى أنه حتى لو كانت الحفلة خاصة كما يطلق عليها إلا أن ما حدث فيها مناف للأخلاق ويعاقب عليها القانون، داعيا الى بث روح الأخلاق في المجتمع بدلاً من نشر الرذيلة، كما دعا إلى عدم تبادل الفيديو او إعادة إرساله حفاظا على أخلاقيات المجتمع .

وتفاعلا مع القضية أصدر نادي الشارقة لكرة القدم تعميما بمنع دخول خالد حرية الى النادي سواء في الايام العادية أو المباريات.