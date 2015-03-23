موجز الصحافة المحلية: السيسى حلها

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، بعنوان "السيسى حلّها".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، مراســم توقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، بين مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيســى، ونظيره الســودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلا ميريام، ومشاركة ممثلين عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد السيسى أن مصر ملتزمة بالتعاون الكامل مع إثيوبيا والســودان، لدعم اللجنــة الفنية الثلاثية حتــى تنتهى من مهمتها، وتجنــب الأضرار بأى طرف من خلال مشــروع ســد النهضة، مشــيرا إلى أنه لا بديــل عن تفهم كل طرف لدوافع ومنطلقات الطرف الآخــر، مضيفًا: مشــروع "ســد النهضة" شــغل الرأى العــام المصــرى والإثيوبى والســودانى خلال الســنوات الماضيــة، وإذا كان الســد يمثــل لملايين من المواطنين فــى إثيوبيا مصدرا للطاقة والتنمية، لكنــه يبعث القلــق فى نفــوس 90 مليــون مواطن مصــرى، لأن نهر النيل هــو مصدرهم الوحيد للمياه وللحياة، مضيفا قررنا أن نبدأ مرحلة جديدة من الثقة والتعاون، من أجل شعوبنا، التى تنتظر وتعلق آمالها على حديثنا حول الحياة والمستقبل، ومصر أتت إلى مراســم التوقيع بنوايا حسنة وطيبة، مؤكدا أن مياه النيل تأتينا بأمر من الله منذ آلاف السنين.

ونقلت صحيفة "الأهرام" تصريحات وزير المالية هانى قدرى التى أعلن فيها أنه تقرر صرف جميع رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، التى تقدر بنحو 207 مليارات جنيه فى ميزانية العام المالى الحالى بدءا من راتب شهر يوليو المقبل من خلال الكروت الإليكترونية عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك التجارية وشبكة الصرافات الحكومية، وقال إن هذا الإجراء يأتى ضمن عدة إجراءات تستهدف خفض معدلات التداول النقدى بالمجتمع، وفى إطار جهود الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى، يعتمد على إتمام التعاملات المالية عبر أدوات الجهاز المصرفى والتحويلات الإلكترونية، التى تقضى على مخاطر تداول النقد كالسرقة والضياع وأخطاء العد.

وأشارت صحيفة "الأخبار" أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أكد أنه تم الانتهاء مما يقرب من ٥٠ ٪ من المستهدف من أعمال الحفر فى الماء، فضلاً عن الوصول لأكثر من ٩٤ ٪ من الحفر الجاف، وأضاف أننا وصلنا بالفعل فى بعض الأماكن إلى العمق المطلوب تنفيذه وهو ٢٤ مترا "٦٦ قدما"، فالعمال يتبادلون ساعات العمل "الورديات" على الكراكات، تمهيدا للانتهاء من حفر القناة الجديدة فى موعدها فى الخامس من أغسطس القادم، مؤكداً أن "مصر معندهاش وقت للراحة".

وأبرزت صحيفة "المصرى اليوم" تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم قريبا دعوة رؤساء الأحزاب إلى اجتماع برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم والاتفاق على رؤية بشأنها تتوافق مع الدستور، مؤكدا أن الحكومة تسعى لسرعة استكمال المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق بنزاهة وشفافية.

وقالت مصادر مصرية وسعودية وقطرية متطابقة لصحيفة "الشروق"، إنه يجرى حاليا "الترتيب لعقد قمة ثلاثية تضم الرئيس عبد الفتاح السيسى مع العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز والشيخ تميم أمير قطر على هامش القمة العربية" المنتظرة فى شرم الشيخ يوم 28 مارس الحالى.

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