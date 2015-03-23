مايكل كورس يفتتح متجراً في الدوحة - قطر

يسر مايكل كورس الإعلان عن إفتتاح متجر لايف ستايل له في الدوحة، قطر في ربيع هذا العام.

سيتضمن المتجر الذي تبلغ مساحته 3132 قدم مربع والذي يقع في لاغونا مول، مجموعة منوعة من الاكسسوارات من مجموعات مايكل كورس ومايكل من مايكل كورس بالإضافة الى الساعات، المجوهرات، الأحذية والنظارات. كما سيضم المتجر الجديد ملابس جاهزة من مجموعة مايكل من مايكل كورس وكذلك تشكيلة من عطور العلامة التجارية.

قام فريق التصميم الخاص بالعلامة التجارية بتصميم ديكور المتجر الذي جاء يعكس جمالية الماركة المعروفة بأناقتها الغير رسمية، وذلك عبر استخدام عناصر مميزة مثل الأثاث الذي يحمل طباعة الزيبرا "الحمار الوحشي"، أساسات معدنية لمّاعة، أسطح مغطاة بالمرايا، وصور كبيرة قديمة ولمّاعة ترمز الى التألق العالي والأناقة اللامتناهية التي تتباهى بها مايكل كورس.

"انا اتطلع لفتح متجرنا في الدوحة"، صرح مايكل كورس. "زبائننا هناك من النخبة المولعة بالأزياء والأناقة سينبهروا بمنتجاتنا المتألقة."

إكتشفي منتجات "مايكل كورس" مع موقع "سيدتي مول"، دليل الماركات العالمية.