"لويس فويتون" تطلق أروع الساعات في معرض Baselworld

ضمن فعاليات معرض "بازل وورلد" Baselworld، التي بدأت الأسبوع الماضي، في التاسع عشر من مارس/ آذار، في مدينة بازل السويسرية، سجّلت دار "لويس فويتون" Louis Vuitton الفرنسية حضوراً غنياً ومميّزاً من خلال مجموعة من الساعات الفاخرة للنساء والرجال. وتتميّز هذه الساعات بتصاميمها المتنوّعة، بعضها شبابي وعصري وبعضها فخم ويصلح للمناسبات الكبيرة. ومصنوعة طبعاً من أفخر أنواع الجلود، وبتقنيات عالية جداً ودقة متناهية، كما أن بعضها مُرصّع بالألماس، اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

إليك بعضاً من هذه المجموعة من "لويس فويتون" شاهديها وأخبرينا برأيك.