"أوميغا" ترافق مستشفى العيون الطائر التابع لـ"أوربيس إنترناشيونال" في البيرو

أمضت عارضة الأزياء اللامعة "سيندي كروفورد" Cindy Crawford- سفيرة علامة "أوميغا" Omega منذ فترة طويلة- يوماً كاملاً مع منظمة "أوربيس إنترناشيونال" Orbis International في مدينة تروخيو بالبيرو، والتي تستضيف حالياً ’مستشفى العيون الطائر‘ التابع للمنظمة.

وفي إطار زيارتها لـ’مستشفى العيون الطائر‘ والمعهد الإقليمي لطب العيون (IRO) – المستشفى الذي تتعاون ’أوربيس‘ معه لتدريب المجتمع المحلي من المعنيين بصحة العيون- حظيت "كروفورد" Crawford بفرصة إلقاء نظرة عن كثب على العمل المذهل الذي يقوم به فريق ’أوربيس‘ Orbis من المتخصصين الطبيين لمعالجة المصابين بالعمى الذي يمكن تجنبّه حول العالم. وتحدّثت "كروفورد" Crawford أيضاً قبل نهاية اليوم مع العديد من المرضى الشباب الذين تلقوا من ’أوربيس‘ Orbis علاجاً لمشاكلهم البصرية في الآونة الأخيرة.

والجدير بالذكر أن "أوربيس إنترناشيونال"Orbis International قد نفّذت - منذ انطلاقتها عام 1982- برامج متعددة في 92 دولة لتوفير التدريب الطبي المباشر والأدوات والتقنيات اللازمة لشركائها المحليين كي يساهموا في مكافحة العمى القابل للوقاية ضمن مجتمعاتهم. وقد بدأت الشراكة بين "أوربيس" Orbis و"أوميغا" Omega مع الفيلم الوثائقي Through Their Eyes (بعيونهم) الذي أطلقه الطرفان عام 2012، وسلطا فيه الضوء على عدد من الحالات التي تعكس أهداف المنظمة ومنجزاتها على صعيد الأعمال الإنسانية. وقد أطلقت "أوميغا" Omega ثلاث ساعات خاصة للاحتفاء بشراكتها مع "أوربيس إنترناشيونال" Orbis International ، وسيعود جزء من ريع مبيعات هذه الساعات المذهلة إلى ’أوربيس‘ ومستشفاها الطائر.