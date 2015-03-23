أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

"أوميغا" ترافق مستشفى العيون الطائر التابع لـ"أوربيس إنترناشيونال" في البيرو

Google+ Print
"أوميغا" ترافق مستشفى العيون الطائر التابع لـ"أوربيس إنترناشيونال" في البيرو "أوميغا" ترافق مستشفى العيون الطائر التابع لـ"أوربيس إنترناشيونال" في البيرو

الإثنين 23-03-2015 18:23

أمضت عارضة الأزياء اللامعة "سيندي كروفورد" Cindy Crawford- سفيرة علامة "أوميغا" Omega منذ فترة طويلة- يوماً كاملاً مع منظمة "أوربيس إنترناشيونال" Orbis International في مدينة تروخيو بالبيرو، والتي تستضيف حالياً ’مستشفى العيون الطائر‘ التابع للمنظمة.

وفي إطار زيارتها لـ’مستشفى العيون الطائر‘ والمعهد الإقليمي لطب العيون (IRO) – المستشفى الذي تتعاون ’أوربيس‘ معه لتدريب المجتمع المحلي من المعنيين بصحة العيون- حظيت "كروفورد" Crawford بفرصة إلقاء نظرة عن كثب على العمل المذهل الذي يقوم به فريق ’أوربيس‘ Orbis من المتخصصين الطبيين لمعالجة المصابين بالعمى الذي يمكن تجنبّه حول العالم. وتحدّثت "كروفورد" Crawford أيضاً قبل نهاية اليوم مع العديد من المرضى الشباب الذين تلقوا من ’أوربيس‘ Orbis علاجاً لمشاكلهم البصرية في الآونة الأخيرة.
والجدير بالذكر أن "أوربيس إنترناشيونال"Orbis International قد نفّذت - منذ انطلاقتها عام 1982- برامج متعددة في 92 دولة لتوفير التدريب الطبي المباشر والأدوات والتقنيات اللازمة لشركائها المحليين كي يساهموا في مكافحة العمى القابل للوقاية ضمن مجتمعاتهم. وقد بدأت الشراكة بين "أوربيس" Orbis و"أوميغا" Omega مع الفيلم الوثائقي Through Their Eyes (بعيونهم) الذي أطلقه الطرفان عام 2012، وسلطا فيه الضوء على عدد من الحالات التي تعكس أهداف المنظمة ومنجزاتها على صعيد الأعمال الإنسانية. وقد أطلقت "أوميغا" Omega ثلاث ساعات خاصة للاحتفاء بشراكتها مع "أوربيس إنترناشيونال" Orbis International ، وسيعود جزء من ريع مبيعات هذه الساعات المذهلة إلى ’أوربيس‘ ومستشفاها الطائر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي