الربع الأول - أهم 10 في 2015 .. رونالدو بالذهب، صلاح بالأزرق، مؤمن بالأحمر

الغزال تيري هنري يسلم الذهب لكريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد أفضل لاعب في العالم عام 2014..محمد صلاح يكمل انتقاله إلى "جنة كرة القدم" الدوري الإيطالي.

توقفت الدوريات الأوروبية والعالمية، لأجل التوقف الدولي ومع عودة عجلة الدوريات من جديد للدوران، سيكون انتهى الربع الأول من عام 2015.

فماذا حدث في الربع الأول من 2015؟

ويستعرض FilGoal.com أهم 10 أحداث تمت في الربع الأول من العام..

** ذهب رونالدو

كريستيانو رونالدو يبدأ العام الجديد بالتتويج بأفضل لاعب في العالم عام 2014.

رونالدو تفوق على الثنائي ليونيل ميسي ومانويل نوير، ليرفع الذهب.

** الأفيال هم الأبطال

مصر تفشل في التأهل إلى أمم إفريقيا 2015، بطولة شهدت تتويج كوت ديفوار باللقب.

الأفيال تقهر غانا بركلات ترجيح ماراثونية وتتوج باللقب الإفريقي.

** صلاح إلى إيطاليا

الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية شهدت انتقال الجناح المصري محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي.

صلاح أتم انتقاله إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة من تشيلسي، ليبدأ رحلة أوروبية جديدة في إيطاليا.

** هداف الزمالك إلى الأهلي

دراما سوق الانتقالات المصرية شهدت ضجة كبيرة وكالعادة أطراف القضية هما الأهلي والزمالك.

الأهلي يخطف مؤمن زكريا من الزمالك.

** تاريخ إستراليا

تاريخ كروي جديد كتبه لاعبو منتخب إستراليا، تاريخ لم ولن يحدث مجددا.

إستراليا تفوز بكأس آسيا 2015 وتصبح أول فريق في تاريخ كرة القدم يفوز بلقب بطولتين قارتين في قارتين مختلفين كأس أمم آسيا وكأس أمم الأوقيانوس.

** لقب أول

أخيرا يعود من جديد جوزيه مورينيو لمنصات التتويج مع تشيلسي.

مورينيو حقق البطولة الأولى له منذ أن عاد لتدريب البلوز، تشيلسي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية.

** رحيل القائد

القائد ستيفن جيرارد يعلن عن نهاية مسيرته مع ليفربول.

ليفربول يعلن رحيل القائد مع نهاية الموسم الجاري في إنجلترا.

** كارثة متكررة

الحدث الأسوأ كان من نصيب مصر، سقوط 22 ضحية لجماهير نادي الزمالك.

أحداث مأساوية يشهدها إطار ملعب الدفاع الجوي بين الأمن وجماهير الأبيض..والضحية وفاة جماعية وإيقاف الدوري المصري.

** الفراعنة بقميص التانجو

بعد 3 أشهر، أخيرا اتحاد الكرة المصري يعلن تعيين مديرا فنيا جديدا للمنتخب المصري.

الأرجنتيني هيكتور كوبر يقود كتيبة الفراعنة.

** مونديال الشتاء

مخاوف فصل الصيف انتهت الآن، رسميا .. الاتحاد الدولي يغير موعد مونديال قطر 2022.

ليقام مونديال قطر خلال فترة 19 نوفمبر وحتى 23 من ديسمبر 2022.