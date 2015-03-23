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النني يفسر عدم رحيله عن بازل في يناير

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النني يفسر عدم رحيله عن بازل في يناير النني يفسر عدم رحيله عن بازل في يناير

أكد محمد النني لاعب وسط منتخب أنه كان على وشك الرحيل عن صفوف ناديه بازل السويسري في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال النني في تصريحات تليفزيونية: "تلقيت أكثر من عرض جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ولكن إدارة النادي تمسكت ببقائي".

وبرر اللاعب الدولي: "مسؤولو بازل أرادوا الحفاظ على قوام الفريق بناء على رغبة المدير الفني بعدما تأهلنا لدور ال16 لدوري أبطال أوروبا".

وتابع: "بازل قدم مباريات جيدة في بطولة أوروبا هذا الموسم، وإدارة النادي وعدتني بإمكانية الرحيل نهاية الموسم في حالة وصول عرض جيد".

وأتم النني: "النادي جدد تعاقدي العام الماضي حتى عام 2018 تقديرًا لعطائي مع الفريق".

وكان محمد النني انتقل إلى صفوف بازل السويسري في يناير 2013.

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