لو كنت مدربا لمصر .. العشري: سأرفض شرط اتحاد الكرة

ماذا لو كان طارق العشري المدير الفني لإنبي مدربا لمنتخب مصر، هل كان سيقبل شرط اتحاد الكرة بفسخ التعاقد حال الفشل في التأهل لكأس أمم إفريقيا؟

اتحاد الكرة بعد تعاقده مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر وضع ذلك الشرط في عقده، بأنه يعتبر لاغي حال الفشل في الوصول لكأس أمم إفريقيا 2017.

العشري حل ضيفا على البرنامج الإذاعي "في الاستاد"، وأكد أن ذلك الشرط يضع ضغطا على أي مدرب مهما كان اسمه أو خبراته، نظرا لأن التوفيق يلعب دورا كبيرا في كرة القدم.

وتحدث قائلا:"من الممكن أن تقوم بعمل جيد جدا، والتوفيق لا يكون في صفك فينهار كل شيء".

وأوضح"التوفيق يلعب دورا كبيرا في كرة القدم، والمثال على ذلك هزيمة البرازيل أمام ألمانيا في كأس العالم، وسقوط إسبانيا بخماسية أمام هولندا في نفس البطولة".

وأكمل"إذا كنت مدربا للمنتخب سوف أرفض ذلك الشرط بالطبع، ولن أقبل بتواجده".